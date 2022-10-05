Нью-Дели, 5 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Пассажирский автобус упал в ущелье в штате Уттараханд на севере Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В результате ДТП погибли 22 человека, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, автобус с гостями, спешившими на свадебную церемонию, сорвался в ущелье глубиной 500 метров. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 45 человек. Причины ДТП выясняются.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал ДТП «душераздирающим происшествием». Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Также он пообещал ускорить поисково-спасательную операцию на месте ДТП.