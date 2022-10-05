Новосибирск, 5 октября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Усилия правительства России по стабилизации экономической ситуации в стране требуют положительной оценки. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Михайлова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

Она напомнила, что в настоящее время российское правительство большое внимание уделяет социальной поддержке незащищённых слоёв населения, увеличению их возможностей противостоять вызовам внешней среды. Как следствие, на 2022 год введены в действие десятки социальных пособий, в том числе и регулярных, учитывающих состояние здоровья граждан, их объективные жизненные обстоятельства, особенности социального статуса.

Действующие на сегодняшний день социальные пособия, по мнению эксперта, можно разделить на четыре группы: по временной нетрудоспособности; по безработице; детские пособия; специальные пособия. В результате граждане России при наступлении сложных жизненных обстоятельств имеют возможность воспользоваться предлагаемой помощью со стороны государства и стабилизировать своё финансовое положение. По заявлениям премьер-министра Михаила Мишустина, с 2023 года планируется ввести универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми до 17 лет, которое объединит действующие меры поддержки. Средний размер универсального пособия на одного ребёнка составит — 7 тыс. рублей, 10,5 тыс. или 14 тыс. рублей — в зависимости от степени нуждаемости семьи.

«Можно выделить следующие преимущества предлагаемого универсального пособия: возможность получения выплат на ребёнка до трёх лет вне зависимости от очерёдности его рождения одновременно из двух источников — из бюджета и из средств материнского капитала, увеличение размера выплат до 100% от регионального прожиточного минимума. Учитывая, что с 1 июня 2022 года МРОТ, прожиточный минимум, а также страховые и социальные пенсии выросли на 10%, а с 1 января 2023 года МРОТ повысят ещё на 6,3%, а прожиточный минимум — на 3,3%, доходы малоимущих граждан, в среднем, увеличатся. С 1 января планируется также повысить пенсии на 4,8%. Положительно будет влиять на уровень доходов граждан и планируемая индексация пенсий на 4,8%, что увеличит их среднегодовой размер к концу года почти до 22 тысяч рублей, — отметила Елена Михайлова. — Однако говорить о существенном росте благосостояния всего населения страны преждевременно. Указанные выше меры поддержки коснутся отдельных групп граждан и не будут массовыми. Кроме того, размер социальной помощи позволяет лишь частично компенсировать инфляционные процессы в экономике, не приводя к новому качеству жизни».

Тем не менее, подчёркивает эксперт, «усилия правительства Российской Федерации по стабилизации экономической ситуации в стране, поддержке семей и материнства, недопущению маргинализации малоимущих граждан требуют положительной оценки и, несомненно, оказывают благоприятное воздействие на социальное положение граждан».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доходы населения России в 2023–2025 годах могут увеличиться более чем на 1,5 трлн рублей.

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