Горно-Алтайск, 5 октября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжается сезон активности клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, этому способствует тёплая погода.

John Tann Клещ

«Относительно теплая погода, установившаяся на территории региона, отсутствие снежного покрова, способствует продлению сезона клещевой активности», — отметили в ведомстве.

За минувшую неделю к врачам из-за укусов клещей обратились 14 человек, в том числе семь детей. Всего за сезон зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев нападения на людей.

Клещевыми инфекциями заболели 171 человек, что на 21 больше, чем в прошлом году. У девяти человек диагностирован клещевой энцефалит, у 19 — клещевой боррелиоз, у 143 — сибирский клещевой тиф. Из обследованных 1,7 тыс. клещей возбудители инфекций выявлены у 759.