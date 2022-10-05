Бангкок, 5 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Бангкоке (Таиланд) 18–19 ноября, примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом официальный представитель МИД королевства Тани Санграт 5 октября сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Тани Санграт «Президент Франции официально подтвердил своё участие в АТЭС в Бангкоке в качестве специального гостя принимающей стороны, премьер-министра Таиланда».

Ранее было объявлено, что президента США Джо Байдена, который не сможет принять участие в мероприятии по семейным обстоятельствам, на встрече лидеров на форуме АТЭС в Бангкоке заменит вице-президент Камала Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, кремль ориентируется на то, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммитах АТЭС и G20, но окончательное решение зависит от целого ряда факторов.