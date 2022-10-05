Пекин, 5 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Китайский посланник призвал все государства — члены ООН, особенно крупных доноров, выполнять свои финансовые обязательства вовремя и в полном объеме, сообщает 4 октября газета Global Times.

Флаг ООН

«Государства-члены должны воплотить свои обещания в действия, чтобы обеспечить работу ООН и выполнение мандата», — заявил заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций Дай Бин на открытии основной сессии Пятого комитета 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая занимается внутренними административными и бюджетными вопросами ООН.

Финансовое положение Организации Объединенных Наций остается тревожным, поскольку «у одного крупного плательщика по-прежнему имеется давняя задолженность, которая является основной причиной кризиса ликвидности ООН», несмотря на неоднократные призывы большинства государств-членов и письма генерального секретаря государствам-членам, в которых выражается его обеспокоенность, сказал Дай.

«Китай, как всегда, активно выполняет свои финансовые обязательства и полностью выплатил взносы в регулярный бюджет в этом году», — сказал он.

Китай призывает все стороны к проведению широких консультаций и стремлению к взаимовыгодному сотрудничеству и считает, что планирование программ должно соответствовать принципу, определяемому государствами-членами, и учитывать законные интересы и чаяния государств-членов, сказал он.

Что касается испытательного периода годового бюджета, то бюджетная модель должна быть научной и разумной, сказал он.

«Это должно эффективно повысить точность и стабильность подготовки бюджета, а также способствовать внедрению и результативности бюджета и программ. Китайская делегация всегда будет конструктивно участвовать в обсуждении и консультациях по различным пунктам и поддерживать работу председателя. Мы будем работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить завершение повестки дня и достижение ожидаемых результатов», — сказал посланник.