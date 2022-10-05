Китай призвал страны — члены ООН исполнять свои финансовые обязательства
Пекин, 5 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Китайский посланник призвал все государства — члены ООН, особенно крупных доноров, выполнять свои финансовые обязательства вовремя и в полном объеме, сообщает 4 октября газета Global Times.
Финансовое положение Организации Объединенных Наций остается тревожным, поскольку «у одного крупного плательщика по-прежнему имеется давняя задолженность, которая является основной причиной кризиса ликвидности ООН», несмотря на неоднократные призывы большинства государств-членов и письма генерального секретаря государствам-членам, в которых выражается его обеспокоенность, сказал Дай.
Китай призывает все стороны к проведению широких консультаций и стремлению к взаимовыгодному сотрудничеству и считает, что планирование программ должно соответствовать принципу, определяемому государствами-членами, и учитывать законные интересы и чаяния государств-членов, сказал он.
Что касается испытательного периода годового бюджета, то бюджетная модель должна быть научной и разумной, сказал он.