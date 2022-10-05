Хабаровск, , 07:25 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравляя работников сферы образования с Днем учителя отметил, что в регионе трудятся около 24 тыс. человек, 9 тыс. из них — школьные учителя, более 6 тыс. — воспитатели.

Виктор Корецкий. Честь и слава советскому учителю! 1951

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«День учителя — особенная дата. Ведь от вас без преувеличения зависит будущее нашей страны. Как сказал президент России, вы не только передаете ученикам знания, но и формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты.

Ваши мастерство и квалификация отмечены краевыми и государственными наградами, ежегодно вы побеждаете в престижных профессиональных конкурсах.

Желаю вам терпения, сил и больше поводов для гордости за профессию и учеников! Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет!» — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил педагогическое сообщество с Днём учителя, отметив, что школа — это гораздо больше, чем просто уроки.