Скопье, 5 октября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 4 октября заявил, что обещание правительства о начале отопительного сезона 15 октября может быть выполнено не на всей территории страны.

Цитата из к/ф «Выживший». Реж. Алехандро Иньярриту. 2015. США Холод

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал подготовку к отопительному сезону проверкой для правительства Димитара Ковачевски на верность своим обещаниям.

При этом политик подчеркнул, что его резиденция «Водно» будет отапливаться только после того, как центральное отопление заработает во всем Скопье.