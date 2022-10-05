Пекин, 5 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Во время празднования Дня образования КНР в Китае как онлайн, так и офлайн-шопинг в стране набрал обороты благодаря возросшему потребительскому энтузиазму и реализации политики в поддержку потребления, сообщает 4 октября газета Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Во время семидневных торжеств «Золотой недели» по всей стране были запущены различные мероприятия в поддержку потребления, чтобы увеличить расходы и поддержать восстановление потребительского рынка Китая, сказал представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Местные органы власти разработали разнообразные меры, включая выдачу потребительских ваучеров, расширение туристических мероприятий и организацию фестивалей потребления для стимулирования потребления культуры и туризма.

Например, город Фучжоу в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая планирует выпустить потребительские ваучеры на сумму 3 млн юаней (около $423 000) во время курортного сезона, чтобы стимулировать расходы, а провинция Сычуань на юго-западе Китая организует более 70 мероприятий, таких как культурные и ночные туры, чтобы привлечь путешественников.

«В этом году местные органы власти приняли энергичные меры, и они доступны более широкому кругу потребителей», — сказал сотрудник Исследовательского центра развития при Госсовете КНР Чен Лифэн , добавив, что такие шаги еще больше раскроют потенциал потребления.

По данным китайского онлайн-туристического агентства Lvmama, число заказов на поездки во время семидневных каникул, оформленных через их платформу, выросло более чем на 87% с 11 по 20 сентября по сравнению с предыдущими 10 днями. Туристические товары становятся все более популярными на платформах онлайн-доставки, отражая праздничный бум.

Данные Meituan, одной из китайских платформ онлайн-доставки, показали, что за неделю до праздника онлайн-поисковые запросы на зубные щетки для путешествий, бутылочки для путешествий и упаковки шампуня для путешествий выросли на 1 037%, 368% и 272% соответственно по сравнению с неделей ранее.

С ростом интереса к отдыху на свежем воздухе среди китайцев продажи оборудования для активного отдыха также резко возросли. За две недели до праздника продажи уличного фотооборудования, в частности, выросли более чем на 300% по сравнению с предыдущими двумя неделями, свидетельствуют данные гиганта электронной коммерции JD.com.

Наряду с восстановлением туристического сектора, индустрия общественного питания в стране также набирает обороты, поскольку ресторанный бизнес переживает бум во время праздников. Согласно данным Meituan, количество бронирований в ресторанах во время празднования Дня образования КНР через онлайн-платформы увеличилось на 87,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные также показали, что помимо больших приемов пищи, потребители проявляют больший интерес к закускам, напиткам, выпечке и другим продуктам питания в небольших закусочных во время праздников. Продажи бытовой техники также резко выросли во время недельных каникул, чему способствовали субсидии от местных органов власти и щедрые скидки, предлагаемые платформами электронной коммерции.

Согласно данным интернет-магазина Suning, в первый день праздников поток покупателей в его физических магазинах вырос более чем на 200% по сравнению с предыдущим днем, а количество заказов, размещенных в его недавно открытых магазинах, выросло на 120% по сравнению с предыдущим днем.