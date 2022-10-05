Улан-Удэ, , 07:20 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанут двое местных жителей 20 и 23 лет по обвинению в совершении преступлений экстремистской направленности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Нет экстремизму Procspb.ru

По данным следствия, один из фигурантов долгое время придерживался экстремистских взглядов и идей. 28 марта 2022 года он с приятелем пришёл на городское кладбище. где увидел надмогильное сооружение ветерана Великой Отечественной войны с символами воинской славы России.

«Склонив приятеля к совместному осквернению могилы ветерана, обвиняемый передал ему красящий маркер, после чего они поочередно нанесли на надмогильное сооружение надписи экстремистского характера», — отметили в ведомстве.

Вандалы-экстремисты вскоре были найдены и задержаны. В ходе допросов оба признали свою вину, одного из них оставили под стражей, второго отпустили под домашний арест. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге венка на мемориале Победы в Улан-Удэ. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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