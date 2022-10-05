Премьер-министр Косово заявил об ориентации на местного проиводителя
Приштина, Сербия, 5 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 4 октября выступил с заявлением, в котором назвал своей задачей переориентацию экономики на местного производителя.
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Альбин Курти
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе открытии целлюлозно-бумажной фабрики ‘’Royal Paper Cups’’ в косовской деревне Беси в муниципалитете Приштины.
«Среди прочего, пандемия COVID-19 выявила серьезный дефект нашей экономики: зависимость от импорта и отсутствие местного производства, но, как и предприниматели, которые видят возможности в трудностях, правительства должны видеть возможности для реформ в таких кризисах, как пандемия».