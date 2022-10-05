Приштина, Сербия, 5 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 4 октября выступил с заявлением, в котором назвал своей задачей переориентацию экономики на местного производителя.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе открытии целлюлозно-бумажной фабрики ‘’Royal Paper Cups’’ в косовской деревне Беси в муниципалитете Приштины.