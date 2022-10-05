Пекин, 5 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Число заказов на доставку свежих продуктов с мест кемпинга выросло на 500% во время семидневных национальных праздников или Золотой недели в Китае, поскольку кемпинг становится популярным способом отдыха по всей стране, сообщает 5 октября газета Global Times.

sabinamajoor Кемпинг

По состоянию на 3 октября, третий день Золотой недели, число заказов на свежие продукты с мест кемпинга выросло на 500% по сравнению с предыдущей неделей, согласно статистике онлайн-платформы электронной коммерции продуктов питания и свежих овощей Dingdong Maicai.

Наиболее часто заказываемые продукты включали сезонные фрукты, йогурт, кофе, маринованные вареные блюда и гарниры для барбекю. По данным Dingdong Maicai, среди них наибольшее количество заказов поступило из парков, кемпингов на колесах и других типов кемпингов. Онлайн-платформа прогнозирует, что общий объем продаж готовых блюд во время семидневных национальных праздников увеличится на 50-60% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, поставки товаров для пикника и кемпинга, таких как бумажные полотенца, контейнеры для хрустящей корочки, шампуры для барбекю, подставки для барбекю, одноразовые миски и палочки для еды, а также алюминиевая фольга, также выросли количественно более чем на 300% в годовом исчислении.

Бум кемпингов затруднил поиск места для установки палаток для тех, кто не смог забронировать место заранее, хотя отраслевые данные показали, что в этом году кемпинги появились в первом эшелоне и других крупных городах. Только в Пекине перед Национальными праздниками было зарегистрировано не менее 500 кемпингов большого и среднего размера.

Число местных туристов в Шанхае утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как общее количество туристов увеличилось на 10%, сказал заместитель генерального директора туристической компании Shanghai Spring Tour Чжоу Вэйхун.