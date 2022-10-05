Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. На Камчатке мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса после прохождения боевого слаживания на полигоне перевели в войсковую часть, где они получили дополнительную экипировку и тактическое обмундирование, закупленное для них по поручению губернатора края Владимира Солодова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Военнослужащие помимо обязательного обмундирования, которым обеспечивает Минобороны РФ, получили резиновые сапоги с утеплителем, спальники, карематы, балаклавы, перчатки, зимнюю обувь, наколенники, тактические перчатки, подшлемники, хубы.

«Мы должны заботиться о здоровье наших военнослужащих, чтобы они, выполняя свои боевые задачи, не думали о таких вещах. Мы ожидаем прибытия ещё одной партии груза и продолжим эту работу до полного оснащения мобилизованных граждан», — рассказал руководитель администрации губернатора Камчатки Сергей Меркулов.

Также для мобилизованных были закуплены современные оптические прицелы, беспилотники, квадрокоптеры, приборы ночного видения.

«Форма хорошая, тёплая. Всё очень удобное То, что нас собирают здесь — это очень хорошо, так как не все могли себе позволить купить многое из того, что мы здесь уже получили. Приятно, что о нас заботятся со стороны руководства нашего края, заботятся и всем обеспечивают. Поэтому едем с хорошим настроем», — рассказал военнослужащий Никита.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило о новом виде мошеннических действий. Аферисты звонят юрлицам и предпринимателям, представляются сотрудниками областного управления Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги на указанный счёт для оказания помощи военнослужащим и мобилизованным.