Майами, США, , 07:11 — REGNUM Двенадцатая по счету за сезон тропическая депрессия сформировалась в Атлантическом океане, сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов США (NHC).

Циклон Nasa.gov

Она может перерасти в шторм 5 октября, но, скорее всего, ослабнет уже к вечеру 6 октября. Циклон находится в примерно 700 км к западу от островов Зеленого Мыса.

Скорость ветра внутри депрессии достигает 55 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября телекомпания ABC передала о том, что из-за урагана «Иэн», который обрушился на территорию США 28 сентября, погибли 103 человека.

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