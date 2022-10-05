Якутск, 5 октября 2022, 07:21 — REGNUM Профессия учителя — это настоящее призвание, заявил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя педагогов республики с Днём учителя. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что эта профессия требует беззаветной преданности своему делу, любви к детям, большой ответственности и терпения.
Читайте также: «Педагоги закладывают основу будущего», — глава Татарии поздравил учителей
Он также видит заслугу учителей в том, что российское общество сплочённо, уверенно в будущем и готово всеми силами укреплять родную страну. Так воспитали граждан России педагоги, считает Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, одной из престижных и уважаемых назвал профессию учителя глава Татарии Рустам Минниханов. В Казанском кремле 4 октября по случаю Международного Дня учителя прошли торжественные мероприятия.