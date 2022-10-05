Якутск, 5 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Профессия учителя — это настоящее призвание, заявил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя педагогов республики с Днём учителя. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что эта профессия требует беззаветной преданности своему делу, любви к детям, большой ответственности и терпения.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Учитель у электронной доски

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«В руках учителей будущее наших детей, а значит, и будущее нашей Якутии, всей нашей великой страны. Быть учителем — это настоящее призвание. Кроме знаний, учитель передает своим ученикам часть своей души, раскрывает их способности, готовит к большому жизненному и профессиональному пути», — отметил глава Якутии.

Он также видит заслугу учителей в том, что российское общество сплочённо, уверенно в будущем и готово всеми силами укреплять родную страну. Так воспитали граждан России педагоги, считает Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из престижных и уважаемых назвал профессию учителя глава Татарии Рустам Минниханов. В Казанском кремле 4 октября по случаю Международного Дня учителя прошли торжественные мероприятия.