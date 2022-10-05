Улан-Удэ, 5 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Фермер из Бурятии передал почти весь произведённый им войлок в помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом рассказал глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Овцы

«Удивительное рядом, оказывается, овцевод-тысячник Игорь Доржиев из Ташира свои более 550 кг из 600 кг войлока передал главе Селенгинского района С. Д. Гармаеву для пошива тёплых вещей воинам, кто будет воевать на [территории бывш. УССР]», — написал он в своём телеграмм-канале.

При этом священнослужитель он выразил восхищение душевным богатством и благородством подобных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов анонсировал региональные меры поддержки предпринимателей, которых затронула частичная мобилизации.