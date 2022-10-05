Владивосток, 5 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил педагогическое сообщество с Днём учителя, отметив, что школа — это гораздо больше, чем просто уроки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!

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«День учителя — одна из самых важных дат в календаре. В жизни каждого из нас были свои учителя, которых мы всегда вспоминаем с теплотой и благодарностью. Школа — это гораздо больше, чем просто уроки. Именно здесь формируется опора будущей России. Педагоги прикладывают все силы, чтобы наши ребята выросли настоящими патриотами, которые любят свою страну, свою малую родину», — сказал губернатор.

В системе образования Приморья работают более 13 тыс. человек, из них почти 12 тыс. — школьные учителя, многие из которых имеют правительственные награды, почетные звания, высокие квалификационные категории, являются победителями и лауреатами конкурсов. Каждый год ряды пополняют молодые специалисты, в том числе по программе «Земский учитель» сейчас работают более 800 человек.

«Мы продолжим курс на дальнейшее развитие общего и профессионального образования, улучшение материально-технической базы учебных заведений, поддержку талантливых учеников и их наставников, повышение престижа учительской профессии, рост качества жизни педагогов.

Дорогие учителя, спасибо вам за душевную щедрость и преданность профессии! Желаю вам никогда не выгорать в профессиональном плане и быть уверенными в выбранном пути. Пусть любовь учеников и уважение родителей подарят вам творческое вдохновение! Успеха вам, здоровья и счастья!» — пожелал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, преподаватель биологии филиала Нахимовского военно-морского училища из Владивостока Екатерина Лопаткина стала финалистом Всероссийского конкурса-телешоу «Классная тема!» — в интеллектуальных соревнованиях она опередила почти 6 тыс. участников со всей страны.