Ханчжоу, Китай, 5 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В живописном месте Сяньду в Цзиньюне провинции Чжэцзян на востоке Китая состоялась грандиозная церемония, посвященная Хуанди, легендарному предку китайской нации, который, как полагают, был сувереном объединенного Китая около 5000 лет назад, сообщает 5 октября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Также 4 октября отмечается Праздник двойной или Фестиваль Чонъян в Китае. Фестиваль отмечается в девятый день девятого месяца китайского лунного календаря ежегодно, чтобы почтить и уважить старших. Еще его называют днём пожилых людей.

На церемонии, которая началась в 9:50 по местному времени, использовались высшие обряды жертвоприношения в древнем Китае, включая удар в колокола, подношение цветочных корзин и вина предкам, чтение церемониального обращения и пение гимнов.

Во время церемонии 34 раза прозвучали барабаны и 15 раз — колокольный звон, представляющий 1,5 млрд китайцев из 34 провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных административных районов Китая, а также китайцев из-за рубежа.

Труппы в традиционных костюмах демонстрировали жертвенные обряды в музыкальных и танцевальных представлениях, демонстрируя современное уважение людей к Хуанди и усилия по развитию чувства принадлежности к стране и укреплению их чувства национальной идентичности.

На церемонии присутствовало более 300 человек, включая тайваньских соотечественников, экспертов и людей из всех слоев общества. Мемориальная церемония Хуанди в Цзиньюне восходит к династии Восточная Цзинь (317-420). Это событие было включено в Национальный список нематериального культурного наследия в 2011 году.

Цзиньюнь должен провести глубокое исследование культуры Хуанди, взять на себя инициативу рассказать историю о Хуанди, продвигать дух Хуанди и стремиться к тому, чтобы культура Хуанди обеспечивала культурную поддержку и духовный импульс для содействия развитию экономики и общества округа, сказал консультант Китайского союза истории до династии Цинь Цзинь Баопин во время 5-го Академического семинара по культуре Хуанди в Китае, который состоялся в Цзиньюне 3 октября.

Благодаря всепроникающему влиянию живописного района Сяньду и постоянно растущей популярности культуры Хуанди в Цзиньюне в последние годы, его культурный и туристический сектор процветает, обогащая жизнь местных жителей и стимулируя экономику.