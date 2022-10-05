Токио, 5 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно извинился за неточности в работе системы оповещения жителей J-alert во время ракетного пуска со стороны КНДР. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы приносим извинения жителям девяти поселков за причиненные беспокойства», — заявил он.

Мацуно уточнил, что жителей этих населенных пунктов предупредили о пуске ракеты, однако боеприпас прошел мимо. В связи с этим считается, что J-alert сработала в поселках без весомой причины и могла сподвигнуть жителей к панике.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, «Хвасон-12». Она преодолела дистанцию около 4,6 тыс. километров, пролетев над территорией Японии. Ракета упала в Тихом океане.