Москва, 5 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы по иску Сбербанка взыскал с его бывшей киевской «дочки» — «Международного резервного банка» — сумму, которая соответствует 29,137 млрд рублей. Иск был подан о взыскании долга в иностранной валюте. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В карточке дела 4 октября 2022 года появилась запись судьи Нечипоренко — «иск удовлетворить полностью». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

В целом истец пытался взыскать долг по соглашению об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке от сентября 2005 года — «в размере87 496 886,49 евро, начисленных процентов в размере 7 783 613,61 евро; 333 937 300,03 доллара США, начисленных процентов в размере 70 666 198,92 доллара США». На момент удовлетворения иска общая сумма претензий соответствовала более 29,1 млрд рублей.

Напомним, банк-ответчик ранее был дочерним активом Сбера на территории б. УССР, носил иное наименование, которое ему запретил использовать летом 2021 года суд Киева.

В мае 2022 года киевский режим заявил об изъятии активов российских банков. В список попала и «дочка» Сбербанка.