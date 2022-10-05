Брюссель, 5 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. КНДР должна отказаться от своих ядерной и ракетной программ, написал в социальных сетях генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он «решительно осудил» запуск Северной Кореей баллистической ракеты 4 октября. Генсек указал на то, что ракетные испытания КНДР якобы создают опасность и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Столтенберг также призвал Пхеньян вернуться к переговорному процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением ракетных пусков Северной Кореи выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. 4 октября КНДР запустила в сторону Японского моря свою баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.