Нью-Дели, , 06:59 — REGNUM Как минимум 25 человек погибли, ещё 21 человек пострадал в результате падения в ущелье пассажирского автобуса в индийском штате Уттаракханд. Об этом 5 октября сообщает телеканал NDTV.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 5 октября в округе Паури-Гархвал в районе села Симди. Уточняется, что в автобусе в момент ДТП находилось более 40 пассажиров, все они возвращались с вечеринки по случаю свадьбы.

Полиция и сотрудники сил реагирования на стихийные бедствия в ходе спасательной операции смогли вытащить из ущелья более 20 человек, все они были госпитализированы в ближайшие больницы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся возможная помощь.

Сотрудники полиции начали расследование причин и обстоятельств трагедии.

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