Пекин, 5 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал команду геологов в провинции Шаньдун на востоке Китая продолжать прекрасные традиции и играть большую роль в разведке полезных ископаемых, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Геология

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, сделал эти замечания 3 октября в письме, адресованном команде геологических работников в Бюро геологии и минеральных ресурсов провинции Шаньдун.

В письме Си Цзиньпин сказал, что с момента основания шестой геологической рабочей группы бюро поколения членов команды прилагали напряженные усилия и преодолевали трудности, принося богатые плоды в разведке минеральных ресурсов.

Отметив важную роль минеральных ресурсов в экономическом и социальном развитии страны, Си Цзиньпин сказал, что разведка минеральных ресурсов оказывает значительное влияние на национальную экономику, средства к существованию людей и национальную безопасность.

Си Цзиньпин призвал прилагать усилия в соответствии с концепцией «зеленого» развития, наращивать усилия по разведке минеральных ресурсов и совершать научные прорывы, чтобы внести новый вклад в обеспечение энергетической и ресурсной безопасности страны и построение современной социалистической страны во всех отношениях.

Созданная в 1958 году геологическая рабочая группа разведала и обнаружила более 2810 тонн золота. Недавно вся команда написала письмо Си Цзиньпину, проинформировав его о результатах своей работы и решимости посвятить себя геологическим работам и внести свой вклад в обеспечение энергетической и ресурсной безопасности страны.