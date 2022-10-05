Лондон, 5 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 4 октября обратилась с письмом к премьер-министру Косово Альбину Курти.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Трасс поблагодарила политика за поздравление по случаю вступления на новый пост, полученное 6 сентября, а также за соболезнование в связи с кончиной Елизаветы II.