Лиз Трасс — премьер-министру Косово: мы на одной волне
Лондон, 5 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 4 октября обратилась с письмом к премьер-министру Косово Альбину Курти.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лиз Трасс
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Трасс поблагодарила политика за поздравление по случаю вступления на новый пост, полученное 6 сентября, а также за соболезнование в связи с кончиной Елизаветы II.
«Великобритания и Косово однозначно находятся на одной волне во многих сферах и обладают большими возможностями для более тесного сотрудничества. Великобритания гордится своим вкладом в предоставление независимости Косово и тем, что она стала первой страной, официально признавшей независимость Косово в 2008 году».