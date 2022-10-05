Якутск, , 06:59 — REGNUM После начала ремонта на проспекте Ленина в Якутске в близлежащих домах сильно ухудшилось качество воды, пожаловались горожане. О проблеме люди рассказали ИА SakhaDay.

Красная вода v-tagile.ru

Читайте также: Жители Якутска о воде из-под крана: Ею полы только мыть, и то испачкаешь

Уже почти год вода из-под крана выглядит как техническая, отметили горожане. Она насыщенно коричневого цвета, со специфическим запахом. Люди обращаются в управляющую компанию и в организацию, отвечающую за водоснабжение, но ситуация не меняется.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Якутске остро стояла проблема качества водопроводной воды. Люди часто жаловались на то, что она не подходит даже для мытья пола, не то что для питья.