Цзинань, Китай, , 06:55 — REGNUM По данным местных властей, уровень воды в источнике Баоту, известном живописном месте в Цзинане, столице провинции Шаньдун на востоке Китая превысил 30 метров, что является самым высоким уровнем за тот же период с тех пор, как он снова начал изливаться в 2003 году, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Геотермальные источники Алексей Иванов, ИА REGNUM

Уровень грунтовых вод в источнике достиг 30,13 метра, сообщило бюро по городским и сельским водным вопросам Цзинаня. Сезонная пауза в весне Баоту началась в 1971 году, и однажды она длилась 926 дней. Однако он начал изливаться 6 сентября 2003 года, после 548-дневного перерыва, и с тех пор непрерывно лился в течение 19 лет.

С тех пор как в этом году начался сезон наводнений, уровень грунтовых вод в источнике постоянно повышался. В последние годы местные власти стремились усилить работу источника за счет пополнения запасов воды и улучшения экологической обстановки в районе источника. Цзинань, получивший название «город тысячи источников», может похвастаться более чем 1000 природными источниками. Источник Баоту считается самым известным из них всех.