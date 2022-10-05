Красноярск, , 06:51 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» 4 октября вышли из порта Дудинки и взяли курс на Карское море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

БПК Северного флота «Адмирал Левченко» Mil.ru

пресс-служба СФ «Корабли находились на Таймыре с агитационной акцией Министерства обороны России «Сила в правде». Боевым кораблям предстоит пройти путь по устью самой многоводной реки России — Енисея до Карского моря».

Акция, призванная поддержать военнослужащих, сражающихся с киевскими нацистами на воссоединившихся с Россией территориях б. УССР, начала свою работу на Таймыре 24 сентября. В ней приняли участие экипажи кораблей, спортивные и творческие коллективы флота, представившие жителям и гостям Дудинки большую культурную, военно-патриотическую и спортивную программу. На борту БДК «Иван Грен» были размещены выставки о Великой Отечественной войне и современных Вооружённых силах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в таймырском порту Дудинке, расположенном на Енисее, на севере Красноярского края, 3 октября завершилась акция Минобороны России «Сила в правде».

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