Село Черниговка, Приморский край, 5 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В селе Реттиховка Черниговского района 5 октября состоялось открытие мемориальных досок выпускникам местной школы — Николаю Драчуку и Олегу Евсееву, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

Пресс-служба Законодательного собрания Приморья Открытие мемориальных досок

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По инициативе ОМОН «Восток» Росгвардии и отделения «Боевого братства» памятные доски установили в фойе школы №18.

В церемонии открытия приняли участие родные погибших, ученики школы и сослуживцы героев. Право открыть мемориальные доски предоставили родителям военнослужащих.

К собравшимся обратилась депутат Законодательного собрания Приморья Юлия Пак:

«Каждый из нас должен сохранить память о подвиге этих ребят, которые стали примером мужества и патриотизма. Самое главное, чтобы родные и близкие наших воинов не оставались в одиночку со своими проблемами. Мы должны поддержать семьи погибших воинов. У них есть мы, а у нас есть они. И мы вместе!».

Присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии открыли мемориальную доску погибшему при выполнении воинского долга жителю республики Владиславу Брюханову. Он защищал Родину на территории бывш. УССР и погиб в марте 2022 года в поселке Николаевка Херсонской области.