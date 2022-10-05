Петропавловск-Камчатский, , 06:51 — REGNUM Защищать свою страну, свой народ и свои семьи — это почётная обязанность, уверен председатель общественного экспертного совета по физической культуре и спорту Камчатки Андрей Иванов.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очень грустно, когда кто-то убегает. Это обязанность любого мужчины. Как жить в стране, если её не защищать? Как сохранять семьи, нашу культуру и быт? Надо обязательно помогать и защищать наши интересы и нашу страну», — цитирует Иванова пресс-служба правительства Камчатки.

Он подчеркнул, что после воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией предстоит большая работа по восстановлению регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возвращает себе свою подлинную историческую роль, ратифицировав договоры о вхождении в состав страны четырёх территорий, исторически принадлежавших Российскому государству. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев, подчеркнув, что трудно переоценить это событие.