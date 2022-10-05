Новосибирск, 5 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Новосибирске воспитатель одного из детских садов Кировского района так и не дождалась родителей одного из воспитанников. Ребёнка поместили в специализированное учреждение.

Vestnik-obninsk.ru Детский сад

По данным читателя сайта «НГС. Новосибирск», инцидент произошел 3 октября в микрорайоне Расточка.

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД России.

«Информация зарегистрирована в отделе полиции № 8 «Кировский» управления МВД России по городу Новосибирску, компетентные органы уведомлены. Несовершеннолетний помещен в специализированное учреждение, — уточнили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку. В отношении матери составили протокол за «неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».