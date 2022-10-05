Харбин, Китай, 5 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. По данным Daqing Oilfield, дочерней компании Китайской национальной нефтяной корпорации, на нефтяном месторождении Дацин, крупнейшем в Китае на суше, с момента его открытия в 1959 году было добыто более 2,4 млрд тонн сырой нефти, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На долю нефтяного месторождения приходится около 40% от общего объема внутренней добычи сырой нефти на суше в Китае за тот же период. На протяжении последних шести десятилетий нефтяное месторождение Дацин поддерживало стабильную добычу нефти и добывало более 50 млн тонн сырой нефти ежегодно в течение 27 лет подряд. В последние годы годовая добыча нефти и газа превысила 40 млн тонн нефтяного эквивалента.

Нефтяное месторождение Дацин является одной из крупнейших баз по добыче нефти в Китае. Расположенное в северо-восточной провинции Хэйлунцзян нефтяное месторождение внесло значительный вклад в современную нефтяную промышленность Китая.