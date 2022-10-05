Приштина, Сербия, , 07:15 — REGNUM В Родительском совете Косово 4 октября опубликовали требование о введении законодательного запрета на забастовки педагогов.

Учеба Цитата из а/ф «Из Нового Света». реж Масаши Ишихама. 2012. Япония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, родители потребовали возвращения учебного процесса в нормальное русло и повышения качества образования.

«Мы совершенно не согласны с забастовкой Объединенного союза работников образования, науки и культуры, совершенно не солидарны с нелогичным руководством профсоюза и совершенно не принимаем логику проведения тотальной забастовки без сроков, безжалостной к нашим детям, образованию и нашей стране. Но забастовки в начальном образовании должны быть законодательно запрещены. Точка». Заявление Родительского совета Косово

Ранее в Родительском совете предложили педагогам компенсацию невыплаченных заработных плат за сентябрь.

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