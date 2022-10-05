Приштина, Сербия, 5 октября 2022, 07:15 — REGNUM В Родительском совете Косово 4 октября опубликовали требование о введении законодательного запрета на забастовки педагогов.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, родители потребовали возвращения учебного процесса в нормальное русло и повышения качества образования.
Ранее в Родительском совете предложили педагогам компенсацию невыплаченных заработных плат за сентябрь.
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