Тюмень, , 06:48 — REGNUM В Тюменской области проживают 69 Заслуженных учителей России. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Колонна учителей Марина Каширская © ИА REGNUM

В Тюменских школах работают 11 тысячи педагогов, из которых 34% — это молодые специалисты.

В 2022 году в финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» вышли три команды из города Тюмени: из школы №37 имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова, из школы №15 и гимназии №16.

Финал конкурса «Учитель года России-2022» проходил в Тюмени благодаря победе в 2021 году учителя физики гимназии № 16 Екатерины Костылевой.

«Наши педагоги добиваются признания на всероссийском уровне собственными победами и достижениями своих воспитанников. Особая благодарность ветеранам регионального образования, которые стали наставниками для молодых коллег, сформировали богатейшие традиции. Новых успехов в 2023 году, объявленном президентом Годом педагога и наставника!» — поздравил с Днём учителя земляков губернатор Тюменской области Александр Моор.

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