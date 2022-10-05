Улан-Удэ, , 06:46 — REGNUM Государственная поддержка для предпринимателей будет дополнена региональными мерами в Бурятии. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом правительства Республики Бурятия 31135 Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время министерства промышленности и торговли. сельского хозяйства, туризма и другие готовят нормативные акты, предусматривающие перенос сроков отчётности, корректировку целевых показателей и прочих условий, если на их достижение и исполнение влияет мобилизация.

«Это позволит предпринимателям продлить сроки сдачи отчетности, сроки реализации проектов, сроки освоения средств субсидий», — написал глава в своём телеграмм-канале.

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