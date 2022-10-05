В минобре Косово упрекнули профсоюз педагогов в создании «лишнего шума»
Приштина, Сербия, 5 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Министр образования и науки Косово Арберие Нагавци 4 октября опубликовала обращение к педагогам по вопросу о выплате заработной платы за сентябрь 2022 года, когда большая часть школьных преподавателей не явилась на работу.
По словам Нагавци, за последний год представители министерстве провели десятки встречи с руководством объединенного профсоюза работников образования и науки, на которых «умоляли» педагогов не предпринимать необдуманных шагов, а по итогам которых одобрили политику увеличенного расчета бюджетных расходов на образование.
Министр заявила, что руководству профсоюза сообщалось о том, что, в соответствии с международной практикой, в случае забастовки оплачиваться будет только выполненная работа, однако в профсоюзе проигнорировали эти заявления, напротив, свыше месяца не выходили на работу, что причинило большой ущерб детям.