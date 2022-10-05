Приштина, Сербия, 5 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Министр образования и науки Косово Арберие Нагавци 4 октября опубликовала обращение к педагогам по вопросу о выплате заработной платы за сентябрь 2022 года, когда большая часть школьных преподавателей не явилась на работу.

Kuvendi i Kosovës Министр образования, науки и технологий Республики Косово Арберие Нагавци

По словам Нагавци, за последний год представители министерстве провели десятки встречи с руководством объединенного профсоюза работников образования и науки, на которых «умоляли» педагогов не предпринимать необдуманных шагов, а по итогам которых одобрили политику увеличенного расчета бюджетных расходов на образование.

Министр заявила, что руководству профсоюза сообщалось о том, что, в соответствии с международной практикой, в случае забастовки оплачиваться будет только выполненная работа, однако в профсоюзе проигнорировали эти заявления, напротив, свыше месяца не выходили на работу, что причинило большой ущерб детям.

«Никакой осторожности в этом направлении, напротив — месяц забастовки, большой ущерб детям, никакой заботы со стороны педагогов, много шума со стороны ответственных за состояние системы образования.

Десятки встреч по нашей инициативе, на которых мы предпринимали односторонние усилия для достижения целей, которые мы считали общими.

Закон надо соблюдать во всей полноте, мы обещали это и держим свои обещания. Мы получили мандат на разработку политики и ее реализацию, и мы не остановимся.

Сегодня мы опубликуем пересмотренный Календарь на текущий учебный год с учетом 22 пропущенных учебных дней. Будем улучшать результаты. Сотрудничество и социальный диалог будут строиться на принципиальной основе и при полном учете интересов детей.