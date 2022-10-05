Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Предложение американского миллиардера Илона Маска о приобретении Twitter приняло руководство компании. Об этом 4 октября сообщает Daily Mail.

Twitter Jennie

Представитель компании сообщил, что днём 4 октября было получено письмо от адвокатов Маска с предложением о приобретении компании по изначально оговоренной цене — 44 миллиарда долларов. В Twitter отметили, что были слегка удивлены таким неожиданным решением со стороны миллиардера, который недавно пытался отказаться от сделки.

Уточняется, что сделка будет полностью завершена в течение нескольких недель. Отмечается, что после предложения Маска цена на акции Twitter стала стремительно расти. По результатам торгов 4 октября рост составил 22% за день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с помощью покупки Twitter Маск планирует создать объединительное мегаприложение «для всего».

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