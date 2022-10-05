Анкара, , 06:39 — REGNUM Россия и Турция начали переговоры по возможности использования турецкой платежной системы Troy, сообщает газета Aydinlik со ссылкой на осведомлённые источники.

Россия и Турция © ИА REGNUM

«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам», — отмечает издание.

Газета уточняет, что в настоящее время центробанки России и Турции ведут переговоры по вопросам использования национальных валют в расчетах между государствами, а также возможности защиты банковских систем от западных санкций. Утверждается, что платежная система Troy находится под контролем турецких властей, что затрудняет возможность нарушения ее работы извне.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября госбанки Турции отказались от сотрудничества с российской платежной системой «Мир». При этом Анкара уже ищет альтернативы этой системе. В частности, туристические организации Турции намерены создать «билетную карту» для российских путешественников, которые смогут ей расплачиваться на турецкой территории.