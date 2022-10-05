Амстердам, , 06:38 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает введение потолка цен на ввозимый газ, поскольку после такого решения ЕС останется без топлива. Об этом он сказал 4 октября в ходе пресс-конференции.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава нидерландского правительства призвал Евросоюз «быть прагматичнее». Он полагает, что подобный шаг вынудит импортеров голубого топлива перенаправить газовые потоки в другие регионы, в особенности в азиатские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября посол Польши в Брюсселе Анджей Садось заявил, что члены ЕС достигли договоренностей по поводу введения потолка цен на нефть из России.

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