Томск, , 06:31 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур анонсировал системное решение проблемы со срывом сроков начала отопительного сезона. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона ежедневно получает десятки сообщений от жителей остающихся без отопления и горячей воды домов. По его словам, за последнюю неделю к теплу подключены почти 200 зданий. Он отметил. что такую динамику можно было бы назвать достижением до старта отопительного сезона.

«Но сейчас сезон в разгаре. Подключаем дома в ручном режиме. Параллельно с этим решаем проблему системно. Я не могу доверить подготовку к следующему отопительному сезону специалистам, завалившим нынешний», — отметил он.

Ранее губернатор поручил взять ситуацию под личный контроль своему заместителю Николаю Руппелю. По словам Мазура, все необходимые полномочия, в том числе и по вопросу кадров, у него есть.

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