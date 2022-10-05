Томск, 5 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур анонсировал системное решение проблемы со срывом сроков начала отопительного сезона. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Глава региона ежедневно получает десятки сообщений от жителей остающихся без отопления и горячей воды домов. По его словам, за последнюю неделю к теплу подключены почти 200 зданий. Он отметил. что такую динамику можно было бы назвать достижением до старта отопительного сезона.

«Но сейчас сезон в разгаре. Подключаем дома в ручном режиме. Параллельно с этим решаем проблему системно. Я не могу доверить подготовку к следующему отопительному сезону специалистам, завалившим нынешний», — отметил он.

Ранее губернатор поручил взять ситуацию под личный контроль своему заместителю Николаю Руппелю. По словам Мазура, все необходимые полномочия, в том числе и по вопросу кадров, у него есть.