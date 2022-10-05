Сеул, , 06:30 — REGNUM Соединенные Штаты направят атомный авианосец «Рональд Рейган» к побережью Японского моря после запуска межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Американский авианосец Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что после военно-морских учений авианосец ушел из Японского моря. Однако теперь американское командование решило направить корабль обратно из-за якобы угрозы со стороны КНДР. Агентство отмечает, что столь быстрое принятие решения о передислокации авианосца является очень необычным для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский авианосец «Рональд Рейган» принимал участие в совместных учениях с Южной Кореей и Японий по борьбе с подводными лодками условного противника. Учения проходили в Японском море. Отмечалось, что подобные маневры не проводились с 2017 года, когда между Пхеньяном и Вашингтоном началась кратковременная разрядка отношений.