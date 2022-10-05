Сеул, 5 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты направят атомный авианосец «Рональд Рейган» к побережью Японского моря после запуска межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский авианосец

Сообщается, что после военно-морских учений авианосец ушел из Японского моря. Однако теперь американское командование решило направить корабль обратно из-за якобы угрозы со стороны КНДР. Агентство отмечает, что столь быстрое принятие решения о передислокации авианосца является очень необычным для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский авианосец «Рональд Рейган» принимал участие в совместных учениях с Южной Кореей и Японией по борьбе с подводными лодками условного противника. Учения проходили в Японском море. Отмечалось, что подобные маневры не проводились с 2017 года, когда между Пхеньяном и Вашингтоном началась кратковременная разрядка отношений.