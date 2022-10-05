Владивосток, 5 октября 2022, 06:30 — REGNUM Сообщения о минировании вузов и мэрии поступили утром 5 октября в несколько организаций Владивостока.
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По информации региональных телеграм-каналов, неизвестный в своём электронном письме написал, что его мотивы — «голоса в голове», говорящие ему что он «бог».
«Мои требования — закрыть все университеты города Владивосток на 2 недели», — заявил аноним.
Письма с угрозами получили различные структурные подразделения ДВФУ, городской мэрии, а также редакции некоторых СМИ Приморья.
Отмечается, что полиция проверяет информацию о поступивших угрозах.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Бузулуке Оренбургской области местный житель решил пошутить и проинформировал о «заминировании» кафе.