Токио, , 06:28 — REGNUM Из токийского исследовательского центра крупной японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo пропал контейнер с высокотоксичным азидом натрия. Об этом со ссылкой на источники 5 октября сообщает агентство Kyodo.

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Объём пропавшего токсина, который хранился в закрытом рефрижераторе, составляет около 0,55 мг. Сотрудники Daiichi Sankyo, обнаружившие пропажу, не выявили свидетельств проникновения на объект фармкомпании посторонних.

Отмечается, что служба безопасности компании передала информацию о пропаже опасного вещества местной полиции. В исследовательском центре компании проводится собственное расследование.

Азид натрия по своему воздействию на организм человека похож цианид и также может привести к летальному исходу.

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