Приштина, Сербия, , 06:39 — REGNUM В Родительском совете Косово 4 октября прокомментировали решение правительства Косово не выплачивать заработную плату педагогам, не работавшим весь сентябрь из-за забастовки.

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На странице совета в социальной сети был опубликован призыв к родителям о создании фондов солидарности для компенсации пропавших средств педагогам.

В Родительском совете подчеркнули, что осуждают забастовку педагогов, которая подрывает право детей на получение образования, но ни в коем случае не желают унизить самих учителей.

Ранее пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Крюэзиу сообщил, что заработную плату получили лишь те педагоги, которые работали в сентябре.

Ранее в Объединенном профсоюзе работников образования, науки и технологий Косово заявили, что возобновят забастовку, если правительство не выплатит педагогам заработную плату за сентябрь к 5 октября. Ранее забастовка продолжалась с 25 августа по 1 октября.

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