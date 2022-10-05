Кызыл, , 06:23 — REGNUM В Туве показали кадры подготовки мобилизованных, которые организованы на базе 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады. Видео выложил в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обучение мобилизованных в Туве Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга

Бойцам на полигоне вручили боевое оружие — автоматы, пулемёты, гранатомёты. По словам главы региона, их обучают тактическим действиям, боевому слаживанию, взаимодействию со специальной техникой, оказанию первой медицинской помощи.

«Знаю, что многих интересует процесс подготовки мобилизованных парней. Все направлено на обеспечение хода выполнения задач специальной военной операции. Они в надежных руках. Опыт передают те, кто провел не один месяц, теперь уже на территориях Российской Федерации», — отметил он.

Также Владислав Ховалыг заверил, что в ежедневном режиме держит связь с мобилизованными, находящимися на территории Новосибирска.

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