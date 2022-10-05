Сеул, 5 октября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Южнокорейские военные принесли извинения за то, что заставили жителей республики беспокоиться в связи с пуском баллистической ракеты Hyunmoo-2, который прошел неудачно, сообщает агентство Yonhap.

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Снаряд упал в районе южнокорейской военной базы. Боеголовка снаряда не взорвалась. В ходе инцидента пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Южная Корея запустили четыре ракеты класса «земля — земля» в ответ на ракетные испытания КНДР. Речь идет о пролете северокорейской баллистической ракеты над японской территорией 4 октября.