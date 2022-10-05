Киев, , 06:13 — REGNUM Отказом от переговоров с Москвой Владимир Зеленский фактически подписал смертный приговор своему народу. Такое заявление сделал 4 октября экс-депутат так называемого законодательного органа террористического киевского режима Илья Кива в своём телеграм-канале.

Илья Кива Zagittya.com.ua

Кива поясняет, что Зеленский, официально отказавшись от любых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, фактически подтвердил решение вести борьбу до последнего представителя своего народа. По мнению Кивы, такое решение не принесёт Киеву ничего, кроме больших потерь.

«Мой народ приговорили к смерти», — такой вывод сделал Кива.

Напомним, Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь РФ будет дожидаться либо изменения позиции Зеленского, либо нового лидера в Киеве, который будет действовать в интересах народа. проживающего на территории б. УССР.

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