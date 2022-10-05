Гонконг, Китай, , 06:11 — REGNUM Гонконгская фондовая биржа начала торги 5 октября ростом индекса Hang Seng на 1781 пункт (4,29%), до уровня 17 811 пункта, что стало наибольшим ростом котировок за последние месяцы. Это следует из данных площадки.

Биржа

Рост затронул все ведущие «голубые фишки». В частности, акции китайского производителя компьютеров Lenovo Group и гонконгско-британского банковского гиганта HSBC прибавили более 6%. Ещё больше — на 8,6% — подорожали бумаги производителя автомобилей BYD. Акции российского производителя алюминия «Русал» поднялись в цене на 2,2%.

Отмечается, что положительное влияние на фондовый рынок оказал предшествующий рост на американских площадках, а также возвращение инвесторов на торги после традиционного китайского праздника «Чунъян».

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 октября ростом на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит выросли на фоне снижения доходности госбумаг