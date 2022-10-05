Улан-Удэ, 5 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вечером 4 октября встретили бойцов спецподразделений Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Бойцы Росгвардии вернулись в Бурятию с Донбасса

«Вернулись наши ребята из ОМОНа и СОБР. Они три месяца с честью исполняли свой воинский долг — стояли на защите Родины! Мужики, Бурятия вами гордится!» — обратился к ним глава республики Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ бойцов встретили их семьи, родные и близкие.

«Спасибо за службу, мы гордимся вами! С возвращением домой! Сегодня день, в котором есть радость!» — написал в своём телеграмм-канале мэр города Игорь Шутенков.